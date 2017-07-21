Учёные предложили использовать Солнце в качестве передатчика

Таким образом специалисты планируют передавать послания с Земли другим цивилизациям.

Идея использовать Солнце в качестве передатчика принадлежит британскому астроному Дункану Форгану. Он предложил общаться с внеземными цивилизациями, посылая сигналы во время прохождения планет по диску звёзд.

С помощью такой системы, как считает Форган, можно будет "достучаться" даже до самых отдалённых уголков Галактики. Исследователь считает, что, единожды установив контакт со внеземной цивилизацией, жители Земли смогут совершить значительный рывок в развитии. Главной причиной такого роста Форган считает обмен информацией и другими данными с представителями обнаруженных цивилизаций.

Единственное тёмное пятно в концепции использования Солнца как передатчика — срок реализации проекта. По мнению Форгана, достичь уровня технологий, с помощью которых станет возможным соединение всех обитаемых миров, человечество сможет через 300 тысяч лет.