Австралия была заселена уже 65 000 лет назад

Новая дата означает, что люди вряд ли виноваты в вымирании огромных и необычных представителей местной фауны вроде гигантских вомбатов, сумчатых тигров и хищных кенгуру.

В пещере Маджедбебе на севере Австралии обнаружены каменные орудия и краситель минерального происхождения. Возраст слоёв, в которых их обнаружили, — 65 000 лет. Ранее считалось, что люди появились в Австралии лишь 47 000 лет назад, примерно одновременно с вымиранием загадочной австралийской мегафауны. Теперь выясняется, что это вряд ли так. Если эти необычные животные сосуществовали с человеком 20 000 лет подряд, то вряд ли именно он привёл их к гибели. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature.

Среди найденных предметов — плоские обработанные камни, служившие, по всей видимости, для размалывания растительной пищи, следы охры и рабочие части каменных топоров. На сегодня изготовление каменных топоров, равно как и использование краски (охры), связывают только с людьми современного вида, для неандертальцев и денисовцев подобные находки неизвестны. Оптический метод датировки (по люминесценции кварца) слоёв, в которых нашли орудия, указывает, что им не менее 65 000 лет. В комплексе это означает, что Homo sapiens достиг Австралии не 47 000 лет назад, как говорили более ранние находки, а как минимум на 18 тысяч лет раньше.

Новое открытие показывает, что человек вряд ли был главной причиной вымирания австралийской мегафауны. Так называют уникальных древних австралийских животных, например сумчатого льва, гигантских вомбатов и сухопутных крокодилов до нескольких метров в длину. Родственные варанам хищные рептилии мегалании, по отдельным оценкам, достигали девяти метров в длину и весили до 2,2 тонны. 43 000–45 000 лет назад все они вымерли. Параллельно климат в Австралии стал заметно более засушливым, а леса на большой площади исчезли. В этом долго обвиняли людей, которые, как считалось ранее, появились в Австралии как раз в это время. Новые находки показывают, что её колонизация случилась намного раньше, а значит вымирание мегафауны скорее связано не с людьми, а с изменением климата и характера растительности в этой части мира.