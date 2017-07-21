Марсоход Opportunity прислал панораму Долины Настойчивости на Марсе

С помощью снимков исследователи продолжают изучать особенности поверхности Красной планеты.

Марсоход NASA Opportunity прислал на Землю панорамную фотографию из Долины Настойчивости на Марсе.

Этот участок местности на планете является основным местом выполнения программы исследований для NASA на Марсе. Эта долина — внутренняя часть огромного ударного кратера, грунт внутри которого исследователи и планируют изучить.

Исследования Долины Настойчивости должны помочь учёным в NASA понять, как именно формировались марсианские кратеры. Ранее марсоход уже прислал снимки одного из самых малоизученных марсианских кратеров — Индевора.