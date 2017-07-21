Учёные протестировали наноантенну с оптическим волноводом

Для наибольшей эффективности передачи энергии учёные снабдили устройство оптическим волноводом.

Команда учёных из научно-исследовательских центров Германии и Австралии разработала и протестировала оптическую высоконагруженную наноантенну с оптическим волноводом. Проект является прямым продолжением предыдущих экспериментов по созданию плазмонных наноантенн — миниатюрных устройств, способных фокусировать свет на поверхности размером несколько нанометров.

Фокусировка света на небольшом участке активно изучается и тестируется, поскольку у такой технологии есть несколько очевидных плюсов, например максимально возможный КПД и минимальные потери энергии.

Учёные отмечают, что технология пока неидеальна: в частности, конструкция использует сверхдорогое напыление из чистого золота, что на данном этапе ставит крест на коммерческом использовании технологии. Однако эффективность наноантенн, которые в перспективе могут заменить полупроводники, и потенциал технологии потребовали от специалистов начать поиск более дешёвого заменителя золота.

Наноантенны с оптическими волноводами могут значительно снизить электропотребление перспективной электроники и повысить её производительность в сотни раз.