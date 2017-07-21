Учёные: счастливые люди живут дольше и лучше

Учёные доказали прямую связь душевного состояния, здоровья и продолжительности жизни.

Меньше стрессов — дольше жизнь. Учёные доказали зависимость здоровья от эмоций

Учёные-медики из Корнеллского университета доказали прямую зависимость продолжительности жизни и здоровья организма от того, насколько счастлив человек. По мнению учёных, ежедневные маленькие радости значительно укрепляют физическое состояние организма.

Результатом низкого уровня стресса и постоянных позитивных эмоций в течение дня стало отсутствие у фокус-группы серьёзных невралгических заболеваний, а так же обострения хронических или наследственных заболеваний.

Исследователи проанализировали данные и медицинские карты 175 человек в возрасте от 40 до 65 лет. Наблюдаемые сообщали о своих отрицательных и положительных эмоциях медикам на протяжении 30 дней. Специально введённые в организм наблюдаемых маркеры воспалительных процессов через 6 месяцев позволили учёным провести параллель между негативными и позитивными эмоциями и заболеваниями.