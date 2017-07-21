Наркотики привели к росту смертности среди белых американцев

Вопреки более ранним исследованиям, причина "эпидемии смертности" у белых — не алкоголь, а наркотики.

Учёные из Университета штата Колорадо в Боулдере (США) использовали данные официальной американской статистики, чтобы выяснить причины роста смертности среди белых американцев среднего возраста (от 35 до 54 лет) в 1980–2014 годах. Сам факт роста смертности был зафиксирован ранее, но его объясняли злоупотреблением алкоголем и ростом частоты самоубийств, связанных как с выпивкой, так и с негативным состоянием экономики. Новый анализ показывает, что на деле его причиной стало употребление наркотиков. Соответствующая статья опубликована в International Journal of Epidemiology.

Авторы исследования отмечают, что в 1980–1998 годах смертность среди американцев среднего возраста для обоих полов заметно упала. Однако с 1998 по 2014 год она снова стала нарастать и теперь вновь выше 100 человек на 100 000 населения в год для мужчин 35–44 лет, выше 220 на 100 000 для мужчин 44–54 лет, выше 45 для женщин 35–44 лет и выше 100 для женщин от 44 до 54 лет. В то же время исследователи с удивлением обнаружили, что среди всех причин смертности в этих возрастных группах только одна причина показала рост на протяжении всего этого времени. Этой причиной оказалась смерть, связанная со злоупотреблением наркотиками или лекарствами, по своим эффектам сходными с наркотиками. Речь идёт в том числе о так называемых легальных наркотиках, которые иногда выписываются американскими врачами как сильные болеутоляющие и антидепрессанты.

Для белых мужчин в 45–54 года рост смертности только от "наркотического" фактора составил 22,8 человека на каждые 100 000 населения только за 1999–2013 годы. За 1980–2014 годы этот фактор дал данной возрастной группе прибавку смертности на 36,5 человека на каждые 100 000 населения. Зато алкоголь и самоубийства, которым традиционно приписывали ведущую роль в росте смертности людей средних лет в США, вовсе не показали никакого роста на протяжении этого периода. В связи с этим наиболее эффективным методом борьбы со "смертностью среднего возраста" стало бы ограничение доступа к наркотикам, включая те, что можно получить легально.

О других причинах роста смертности белых в той же стране можно прочесть в материалах Лайфа:

Смертность жителей США выросла впервые за десятилетие

Частота самоубийств в США поставила новый рекорд