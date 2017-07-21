NASA показало восход луны на Марсе (видео)

На фотографии Марса, сделанные космическим телескопом "Хаббл", случайно попал спутник Фобос.

Телескоп "Хаббл" во время съёмок Марса снял небольшое видео с одним из спутников Красной планеты — Фобосом. Фобос очень мал и плохоразличим, а потому видео, где его удалось заснять, очень мало. Он имеет форму, близкую к трехосному эллипсоиду, большая ось которого направлена на Марс. Размеры Фобоса составляют всего около двадцати километров в диаметре.

Вообще Фобос один из самых маленьких спутников Солнечной системы, поэтому случайное появление этого спутника на снимках, сделанных для изучения поверхности Марса, стало приятным сюрпризом.

Всего телескопу удалось сделать тринадцать снимков, из которых и было скомпилировано это видео. В реальном времени прохождение заняло двадцать две минуты. Орбита Фобоса располагается на расстоянии 9400 километров от центра Марса, что в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Луны (356 000 километров). Спутник делает один полный оборот по орбите за 7 часов 39 минут 14 секунд.

В настоящее время Марс изучают два работающих американских марсохода Opportunity и Curiosity, а также шесть космических аппаратов на орбите планеты. Последним в этом ряду стал Trace Gas Orbiter — космический аппарат российско-европейского проекта Exomars.

Если же в преддверии выходных вы хотите прочитать больше о Марсе, Лайф предлагает вспомнить большой материал о том, как себе представляли марсиан писатели фантасты, художники и режиссеры. Так уж вышло, что Марс издавна был чем-то вроде питомника для всяческой нечисти, порождаемой воображением писателей, режиссёров и разработчиков игр. О самых интересных придуманных марсианах можно прочитать в статье "Тупая марсияшка: фантастические твари с Красной планеты или друзья космонавтов?"