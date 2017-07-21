Американцев поразил полёт Су-35 на авиашоу МАКС-2017

Специалистов из американского издания поразил пилотаж российского истребителя Су-35.

Американское издание Popular Mechanics о показательном полёте российского многоцелевого истребителя Су-35 написало, что он может "взорвать вашу голову". Пируэты, выписываемые истребителем поколения 4++, поразили и специалистов, и обычных зрителей.

В своём материале американские эксперты отметили наиболее значимые моменты выступления, и мы предлагаем посмотреть видео полёта вместе с комментариями.

1:35. Cobra Turn ("кобра с поворотом") — в России подобный манёвр не имеет своего чёткого названия. Манёвр начинается так же, как и "кобра Пугачёва": самолёт начинает задирать нос, однако в последний момент при помощи рулей управления и изменения вектора тяги поворачивает машину в сторону и вниз. В результате создаётся ощущение, как будто самолёт летит задом наперёд.

1:56. Начало классической "кобры Пугачёва" — эта фигура высшего пилотажа демонстрирует управление тангажом в динамике полёта, стабильность на больших углах атаки и возможности сверхманёвренности реактивного самолёта. Су-35 резко задирает нос вплоть до запрокидывания назад, но при этом сохраняет прежнее направление полёта. Таким образом самолёт выходит на углы атаки больше 90 градусов. Затем — смена кадра.

3:25. Выполнение "чакры Фролова". Это разворот в плоскости тангажа на 360°С с чрезвычайно малым радиусом, своеобразный воздушный кульбит. При выполнении этой фигуры самолёт делает мёртвую петлю малого радиуса на очень малых скоростях полёта, практически разворачиваясь вокруг своего хвоста. Эту фигуру можно выполнить только на самолётах с отклоняемым вектором тяги.

5:25. Один из самых поразительных элементов всего шоу. Пилот внезапно задирает нос Су-35, а затем самолёт переворачивается в воздухе, в то время как импульс всё ещё двигает его вперёд. Затем самолёт пируэтом выходит в спиралевидное снижение, которое пилот использует для восстановления скорости полёта.

Для сравнения американские авторы предлагают посмотреть выступление F-35 Lightning II, выполненное недавно на авиасалоне Ле-Бурже. При этом они не скрывают разницы между чудом показанным российским самолетом и достаточно скучным пилотажем американца.