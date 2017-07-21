Учёные: Депрессия разрушает клетки мозга

Вред, наносимый клеткам мозга во время серьёзных эмоциональных потрясений, оказался значительно сильнее ожидаемого.

Учёные из Эдинбургского университета провели масштабное исследование, в котором приняли участие более трёх тысяч человек. Исследователей интересовали последствия сильных стрессов. Точнее, то, как стрессы влияют на мозговую и клеточную активность человека.

В ходе исследований учёными было доказано, что сильные стрессы и затяжные депрессии угнетают активность белого вещества (лат. substantia alba) — одного из компонентов центральной нервной системы — и мешают клеткам мозга активно взаимодействовать друг с другом.

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, доказывает, что сильнейшие нервные расстройства и другие сопутствующие заболевания сказываются не только на общем состоянии организма, но и серьёзно влияют именно на мозговую активность. К тому же учёными обнаружена прямая связь между депрессией и нарушением клеточной активности, что в свою очередь может привести к нарушениям нейронных связей и повлиять на развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.