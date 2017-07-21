Учёные научились лечить диабет второго типа

Помочь одолеть крайне тяжёлый недуг медикам помогли специалисты в области нейробиологии.

Всё придумано до вас: учёные научились лечить диабет препаратами от ожирения Фото: © Flickr/Agência Brasil Fotografias

Новое лекарство от диабета второго типа не изобретали заново, для него не добывали компоненты сыворотки из редких растений. Учёные из Университета Абердина Раута в сотрудничестве с командами из университетов Кембриджа и Мичигана обнаружили, что препарат "Лоркасерин" активно действует в мозге и улучшает лечение препаратами от ожирения диабета второго типа.

Учёные пришли к выводу, что препарат "Лоркасерин" способен изменять активность нейронов и помочь отрегулировать уровень глюкозы в крови. Помимо этого, он может регулировать аппетит, а также повышать чувствительность клеток к инсулину.