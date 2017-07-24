Учёные выяснили, кто из героев "Игры престолов" умрёт в новом сезоне

Для подсчёта средней продолжительности жизни специалисты создали специальную математическую модель.

Нейросеть близко: программа предсказала смертность героев "Игры престолов" Фото: © HBO

Исследователи Центра сетевых наук Центральноевропейского университета построили математическую модель отношений между 94 главными персонажами в "Игре престолов", чтобы определить, кто из героев имеет наиболее высокие шансы умереть в течение нового сезона.

Нейросеть, созданная учёными, проанализировала сюжетную линию, смертность и личностные данные каждого из героев сериала, проводя перекрёстный анализ уровня взаимодействия героев друг с другом.

Проанализировав около трёх тысяч событий, включающих в себя диалоги, противостояния между "домами", смертность покинувших сюжетную линию персонажей и другие особенности каждого из сезонов сериала, программа выдала учёным заключение, согласно которому наименьшие шансы погибнуть в новом сезоне имеет полюбившийся многим Тирион Ланнистер.

Наибольшие шансы на смерть в новом сезоне имеет Тиена Санд, вероятность гибели которой нейросеть оценивает в 0,95. Следом идёт любимица зрителей Дейенерис Таргариен, которая, согласно подсчётам системы, погибнет с вероятностью в 0,91, и связанный с ней персонаж по прозвищу Серый Червь с вероятностью погибнуть в 0,90.

Такая же участь, согласно вычислениям нейросети, ждёт Робена Аррена и Подрика Пейна, вероятность умереть которых в новом сезоне программа оценивает в 0,90.

Одними из наименее вероятных кандидатов на "погибнуть" в новом сезоне наряду с Тирионом Ланнистером, по мнению учёных, являются Петир Бейлиш и Теон Грейджой.