Учёные разрабатывают инсулиновые капли для носа

Революционная разработка учёных может позволить "слезть" с инсулиновых уколов и перейти на капли для носа.

Статья, опубликованная в Nature Communications, свидетельствует о работах и исследованиях, направленных на создание инсулинового назального спрея, который пациенты, больные диабетом, могут использовать как обычные капли от насморка.

Нейробиологи из медицинского центра Университета Гамбург-Эппендорф полагают, что инсулиновые капли смогут не только контролировать уровень сахара в крови, но и выступать в роли регулятора аппетита, поддерживая диетическое питание или определённую калорийность принятой пищи.

Учёные считают, что помимо контроля уровня сахара инсулиновые капли помогут всем желающим начать контролировать свой вес и позволят вместо изнурительных диет сосредоточиться на приёме любимой пищи в строго определённых пропорциях.

Клинические исследования инсулиновых спреев проводятся не впервые, однако никакого серьёзного эффекта, вплоть до выпуска готового лекарства, пока достичь не удалось. Разработки на современном этапе могут через несколько лет привести к созданию готовой фармакологической формулы для средства, с помощью которого возможно будет побороть не только ожирение или высокий сахар в крови, но и вредные привычки, например курение.