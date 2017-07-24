Последняя надежда на инопланетный сигнал оказалась ложной

Астрономы выяснили, что могло стать причиной "инопланетных" сигналов, полученных со звезды Ross 128.

Неделю назад астрономы сообщили о принятых сигналах, возможно, имеющих инопланетное происхождение. Сигнал был принят при помощи радиотелескопа Arecibo в Пуэрто-Рико от звезды Ross 128. Спустя несколько дней оказалось, что источником сигналов были не инопланетяне, а спутник связи, сообщает Popular Mechanics.

Сигналы неизвестного происхождения были приняты радиотелескопом станции Arecibo в Пуэрто-Рико. Астрономы предполагали, что сигналы пришли от Ross 128, расположенной примерно в 11 световых годах от Земли.

Большинство членов научного сообщества сразу не очень поверили в инопланетное происхождение этих сигналов, и большая часть обсуждений свелась к поискам того, какой именно естественный источник мог спровоцировать подобные странные, повторяющиеся сигналы. В числе возможных причин предполагали, что сигнал вызван какой-то странной солнечной вспышкой звезды Ross 128. Другие называли причиной сигнала какую-нибудь карликовую звезду.

Последующее исследование показало, что странные сигналы не только не принадлежат чужой цивилизации — более того, они пришли даже не от звезды. Странные, повторяющиеся сигналы, которые астрономы приписали Ross 128, фактически пришли с орбитального спутника связи.

В июне 2017 года астрономы раскрыли тайну странного и мощного сигнала WOW!, полученного в 1977 году. Он был зафиксирован 15 августа 1977 года радиотелескопом, расположенным в государственном Университете штата Огайо. Астроном Джерри Эман занимался поиском инопланетных сигналов и обнаружил невероятно сильный сигнал, пришедший со стороны созвездия Стрельца. Его зафиксированная длительность составила около минуты, и более он ни разу не повторился.