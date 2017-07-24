Американский флот не устроили истребители пятого поколения F-35C

Военно-морские силы США определись с пониманием того, какой палубный истребитель они хотели бы видеть

Военно-морские силы США определились с требованиями, выдвигаемыми к палубному истребителю будущего. Предполагается, что этот самолет заменит F/A-18E/F Super Hornet и E/A-18G Growler в середине 2030 годов. По мнению флотских специалистов, истребитель будущего будет гораздо больше похож на истребитель семидесятых годов F-14, нежели на самый современный F-35C, сообщает Defence News

Начиная с 2016 года, группа специалистов военно-морских сил США занимается разработкой возможного облика и тактико-технических данных палубного истребителя будущего. На сегодняшний день основными палубными самолетами остаются F/A-18E/F Super Hornet и E/A-18G Growler. Это самолеты четвертого поколения, и даже учитывая все возможные модернизации, они смогут оставаться в строю лишь до середины 2030-х годов.

Командование во многом недовольно поступающими на службу в настоящее время F-35C Lightning II (это военно-морская версия — взлёт с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу с использованием аэрофинишера). Дело в том, что у F-35 недостаточный диапазон дальности использования.

В настоящее время, по мнению специалистов командование хотело бы выдеть следующим палубным истребителем более похожий на использовавшийся в 1970-2000 годах F-14 Tomcat, способный на дработу на больших скоростях и на большой высоте, обладающий возможностью использования всего диапазона ракетного оружия, пусть и более заметного, чем самолет пятого поколения. Незаметность хоть и включена в список требований не имеет самого высокого приоритета.