Невротики живут дольше обычных людей

Люди, склонные к неврозам и оценивающие своё здоровье как плохое, почему-то живут дольше, чем те, кто не страдает неврозами, но также оценивает своё здоровье негативно.

Исследователи из Великобритании изучили данные по психическому и физическому здоровью 321 456 жителей этой страны. Оказалось, что те из них, для кого типичны неврозы, умирают на шесть процентов чаще остальных. Однако, когда исследователи учли разницу в их здоровье, оказалось, что невротики зачастую умирают реже остальных. Соответствующая статья опубликована в Psychological Science.

Исследователи взяли данные из общенационального Биобанка за 2009 год. В них были сведения о том, сколько учтённых в банке британцев подвержено неврозам — то есть эмоциональной неустойчивости, тревоге и низкому самоуважению. Затем они уточнили, сколько человек из выборки в треть миллиона умерло за последние шесть лет. Потом учёные сравнили среднюю вероятность смерти для частых жертв неврозов и всех остальных людей. Оказалось, что невротики умирают на шесть процентов чаще.

В данных Биобанка также содержались оценки состояния здоровья всех людей из выборки, причём оценки, сделанные ими самими. Каждый из учтённых граждан мог при опросе сообщить, что его здоровье хорошее, плохое или удовлетворительное. Невротики, сообщавшие, что их здоровье хуже нормального, умирали в среднем на восемь процентов реже обычных граждан, говоривших, что у них плохо со здоровьем.

Учёные полагают, что постоянное чувство тревоги, свойственное жертвам неврозов, заставляло их больше заботиться о своём физическом состоянии, например меньше курить или больше гулять. Правда, пока трудно исключить и другой вариант: что невротики заявляли, что не очень здоровы физически даже тогда, когда на деле с ними было всё в порядке.