Слюна выдала скрещивание африканцев с неизвестным видом людей

Необычный вариант гена, отвечающего за состав слюны, указал, что чернокожие жители Африки скрещивались с каким-то ещё не открытым археологами видом древних людей.

Учёные из США проанализировали белок муцин-7 (входит в состав слюны) и отвечающий за его синтез ген MUC7. Оказалось, что ген этот у чернокожих африканцев представлен вариантом, не встречающимся у остальных землян. Исследователи полагают, что он получен ими от другого вида людей, жившего ранее и отдельного от Homo sapiens. Соответствующая статья опубликована в Molecular Biology and Evolution.

Авторы новой работы изучали муцин-7, чтобы выяснить, какое влияние этот белок, обеспечивающий слюне её вязкость, имеет на уязвимость людей к тем или иным заболеваниям. Хотя им не удалось установить такую связь, анализируя вариации гена MUC7 (отвечает за синтез белка муцин-7), они случайно сделали интересное открытие. Из 2500 человеческих геномов разных народов мира в одной группе — у коренных африканцев, живущих южнее Сахары — MUC7 резко отличался от того, что можно встретить у других людей. Более того, MUC7 африканцев отстоит от MUC7 остальных людей намного дальше, чем MUC7 современного человечества в целом отстоит от такого же гена неандертальцев и денисовцев. Исследователи видят этому только одно объяснение: этот ген чернокожие представители человечества позаимствовали у другого вида древних людей.

Далее учёные решили установить возраст вноса этого гена в геном Homo sapiens. Для этого использовался метод молекулярных часов — анализ случайных изменений, накапливающихся в отдельных участках ДНК с течением времени. Если таких изменений много, значит, ген древний, если их мало — его возраст меньше. Оказалось, что африканский MUC7 был внесён в гены людей, живших к югу от Сахары, 150 000 лет назад. Именно тогда случилось скрещивание между местными людьми и каким-то другим их видом.

Выяснилось, что этот неизвестный вид генетически находился на значительной дистанции от нашего вида. Они развивались отдельно 1,5–2 миллиона лет. Это значит, что неизвестный вид не может быть ни неандертальцами, ни денисовцами. Предки этих видов отделились генетически от предков Homo sapiens менее миллиона лет назад. Возможно, 150 000 лет назад африканцы скрестились с Homo erectus или каким-то другим видом местных людей. Пока трудно понять, каким именно: ДНК эректусов и прочих африканских дочеловеческих видов в состоянии, пригодном для анализа, пока найти не удалось.

Наличие следов этого скрещивания показывает, что люди современного типа вступали в половые контакты с другими видами рода Homo не только в Европе (с неандертальцами, от которых у европеоидов белый цвет кожи) и Азии (с денисовцами), но и в Африке. По всей видимости, это было обычным делом и виды эти были достаточно близки, чтобы давать жизнеспособное потомство.