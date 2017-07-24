Американцы ищут способы спасения от русских гиперзвуковых ракет

Создание гиперзвуковых ракет приведёт к необходимости отдать на откуп электронике определение цели и самостоятельное принятие решения об её уничтожении. Человек при этом окажется просто не нужен.

Американские эксперты считают, что единственной возможностью противостоять гиперзвуковым ракетам в недалёком будущем станет расширение электронных средств, способных определять возможные угрозы и анализировать эту информацию. Кроме того, человека придётся исключить из цепочки "радар — ракета", а для большей скорости принимать решение будет компьютер, сообщает Defence News.

На конференции EW Europe, прошедшей в Лондоне и посвящённой современным военным электронным разработкам, много времени было уделено противодействию гиперзвуковым ракетам, оружию, разработкой которого сейчас заняты ведущие военные державы мира. Эти ракеты способны набирать скорость выше пяти Махов (скоростей звука), поддерживать её и маневрировать на такой скорости для успешного прохождения противоракетной обороны противника. Разработкой таких ракет в настоящее время занимаются в Китае, США, Европе, Индии и России.

При отражении нападения таких ракет между их обнаружением и поражением цели остаётся слишком мало времени, чтобы по привычной схеме сообщить начальству об обнаружении ракеты, получить добро на уничтожение и отдать приказ о ликвидации цели. Поэтому, по мнению экспертов, в будущем электронная система защиты "избавится" от лишнего человеческого звена. Приказ об отражении ракетного нападения будет приниматься системой самостоятельно.

Соответственно, уже в ближайшем будущем военным понадобятся системы, способные на анализ получаемой информации, её интерпретацию и оценку вероятной последовательности событий. После чего система сама сможет выбрать необходимый комплекс контрмер и активировать её. Естественно, что исключение человека из этого цикла повышает вероятность случайной ошибки.

Подробнее о гиперзвуковых ракетах можно прочитать в статье Александра Березина "Российский флот переходит на гиперзвук".