Немецкий спутник "Генрих Герц" запустят не ранее 2021 года

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Немецкий спутник "Генрих Герц" запустят не ранее 2021 года

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Фото: © Flickr/AIRS

Планы по запуску европейского космического долгостроя вновь были серьёзно изменены.

Космическое агентство Германии DLR и компания OHB Systems разрабатывают экспериментальный спутник связи с конца 2010 года. Согласно первоначальным планам, запуск и вывод на орбиту космического аппарата должен был состояться ещё в 2016 году, однако первоначальным планам, похоже, сбыться не суждено.

Как сообщает Spacenews, минимальный срок, на который будет сдвинут запуск немецкого спутника связи — 2021-й год. Многочисленные суды между подрядчиками и заказчиками проекта, который уже обошёлся Германии в 362 миллиона долларов, также могут привести к срыву грядущего пуска.

Помимо гражданских операторов спутника среди абонентов, по мнению специалистов, может оказаться и Минобороны Германии.

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