В борьбе за экологию учёные предложили заполнить атмосферу ядовитым газом

Если поднять в стратосферу десятки миллионов тонн сернистого газа, можно смягчить последствия глобального потепления, уверены они.

Исследователи из Германии и США провели расчёты, из которых следует, что самый простой и экономный способ борьбы с глобальным потеплением — распыление с самолётов в стратосфере ядовитого диоксида серы. У метода могут быть незначительные побочные эффекты, такие как разрушение озонового слоя. Зато он весьма недорог — немногим более 20 миллиардов долларов в год. Соответствующая статья опубликована в журнале Science.

Учёные предложили использовать для борьбы с потеплением диоксид серы (он же сернистый газ, SO2). Это весьма токсичное соединение с резким неприятным запахом, подобным тому, что издаёт только что зажжённая спичка. Его особенность в том, что оно эффективно отражает видимый свет. Когда в 1991 году филиппинский вулкан Пинатубо изверг много этого газа, средняя температура в Северном полушарии упала на 0,5–0,6 градуса относительно прошлых лет. По расчётам авторов первой работы, чтобы избежать роста среднегодовой температуры к концу столетия на два градуса, достаточно выбросить в атмосферу 20 миллионов тонн SО2 — примерно как если бы Пинатубо извергался ежегодно.

Чтобы газ быстро не удалялся из атмосферы с дождями, его нужно поднимать в стратосферу выше 12 километров, поскольку там дождевые облака не формируются. Для этого потребуются многие тысячи рейсов многомоторных самолётов в год. В стратосфере находится озон, концентрация которого от таких частых полётов (продукты сгорания керосина его разрушают) заметно снизится. Впрочем, сернистый газ блокирует ультрафиолет не хуже озона. Зато SO2 очень дёшев — 500 долларов за тонну. Даже с учётом доставки в стратосферу проект будет стоить лишь 20 миллиардов долларов в год. Правда, вести его надо будет 160 лет подряд, то есть общая прямая стоимость превысит три триллиона долларов. Снижение температур может привести к падению урожаев в северных странах, то есть инициатива даст и какие-то косвенные расходы, размеры которых, правда, авторы работы не рассчитывали. Заранее просчитать будущее снижение урожаев и рост расходов на отопление в северных странах практически невозможно в силу неполноты имеющихся данных.

Следует отметить, что Россия недавно подписала Парижское соглашение, участники которого обязуются активно бороться с глобальным потеплением. Учёные предлагают свой метод как раз для выполнения данного соглашения. Как известно, США, в силу позиции президента Трампа, уже отказались от соглашения, однако Россия всё ещё состоит в нём. Таким образом, она является одной из стран — адресатов новой инициативы американских и немецких учёных. Параллельно ряд учёных поднимает вопрос о том, что глобальное потепление может оказаться не таким вредным, как считалось, — например, оно, по всей видимости, ведёт к озеленению пустынь и росту урожаев.

О других последствиях борьбы с глобальным потеплением для нашей страны можно прочитать в материале Лайфа:

Разводка на потеплении: сколько миллиардов Россия потратит на расширение Сахары?