В подвале дома у мёртвого инженера NASA нашли служебные суперкомпьютеры

Помимо самих компьютеров на магнитных лентах эксперты нашли данные о полётах спутников к Сатурну и Юпитеру.

Два компьютера и 300 лент для записи данных были найдены в Питсбурге, в подвале дома бывшего сотрудника NASA, скончавшегося в 2015 году.

При разборе вещей в подвале дома и были обнаружены компьютеры IBM с маркировкой NASA. После того как члены семьи связались с представителями NASA, выяснилось, что компьютерами этой модели в агентстве давно не пользуются, однако содержимое магнитных лент потребует анализа.

После изучения данных специалисты NASA пришли к выводу, что на магнитных лентах содержатся данные полётов кораблей Pioneer 10 и Pioneer 11 к Сатурну и Юпитеру в начале 1970-х годов.

Помимо прочего, на сохранившихся лентах осталась информация о других космических программах: Pioneer 8, Pioneer 9, Helios 1 и Intelsat IV. Как сообщает Space, данные не содержали в себе сведений "исторической важности" и большого интереса экспертов NASA не вызвали.