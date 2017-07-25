Учёные обнаружили ещё одну крупную сверхновую звезду

Сверхновая звезда была обнаружена в галактическом суперскоплении MOO J1014 + 0038.

Сверхновая была обнаружена с помощью так называемого метода гравитационного линзирования, когда галактики и сверхбольшие звёзды можно находить вне зависимости от их "свечения".

Появление сверхновых, по словам исследователей Научного института космических телескопов в Балтиморе, штат Мэриленд, даёт существенные данные и помогает изучить эволюцию звёзд и галактик.

Сверхновая SCP16C03 является самой высокой красноватой сверхновой звездой типа Ia со спектральным красным смещением и самой высокой сверхновой звездой с красным смещением любого типа. До сих пор красные смещения сверхновых звёзд типа Ia с гравитационно-линзовым покрытием были ниже 1,39. Более того, SN SCP16C03 также является самой "светящейся" сверхновой I типа, обнаруженной за галактическим кластером на сегодняшний день.