Cтрах назвали причиной вымирания

Запах хищников заставил дрозофил тревожиться, мало есть и почти не спариваться, что вело их популяции к упадку.

Учёные из США установили, что страх способен заставить дрозофил меньше есть и реже спариваться. В итоге они могут вымереть, даже если для этого нет никаких объективных оснований, лишь под действием одного только страха. Соответствующая статья опубликована в Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи провели серию экспериментов с разными по размеру популяциями Drosophila melanogaster. В половине них в камеры с мушками вводили вещество с запахом китайского богомола Tenodera aridifolia sinensis. Это традиционный хищник, активно поедающий дрозофил. В присутствии его запаха дрозофилы из больших популяций (с высокой "плотностью населения") не меняли своего поведения. Однако там, где популяции были малы, дрозофилы стали проводить за едой и спариванием заметно меньше времени. Потомство, если оно вообще появлялось, имело меньший вес, чем в контрольных популяциях того же размера, где запаха богомолов не было. Там, где запах богомолов присутствовал, частота полного угасания популяции малых размеров превосходила частоту вымирания контрольных групп до семи раз. То есть всё меньшее по численности потомство порождало всёе меньшее новое поколение, и так продолжалось вплоть до полного вымирания.

Авторы работы полагают, что причина — страх перед хищниками. Самих богомолов дрозофилы не видели, то есть объективных причин для гибели у них не было. Однако постоянная настороженность и наблюдение за тем, не появится ли богомол, не давали насекомым времени на питание и половые связи. Именно поэтому страх так часто и приводил их популяции к вымиранию.

В больших популяциях эффект не проявлялся потому, что в окружении множества других дрозофил у каждой из них по отдельности страх хищника был слабее. Поведение других насекомых "успокаивало" мушек — видя, что окружающие ведут себя нормально, они считали себя в безопасности, поскольку другие мушки неизбежно играли роль своего рода "сигнализации". Увидь они настоящего богомола, начали бы вести себя беспокойно. В малых популяциях "соседей" были слишком мало, поэтому все дрозофилы пытались сами уследить за окружающим их пространством и начинали слишком интенсивно беспокоиться, что и вело их группы к упадку и вымиранию.

Учёные отмечают, что их эксперименты раскрывают давнюю загадку биологии — того, почему разные группы животных необъяснимо вымирали, если их плотность на единицу площади падала ниже определённого уровня. В теории по мере падения плотности населения скорость роста численности должна, наоборот, увеличиваться. Ведь на каждую особь при этом приходится больше еды. Кроме того, чем их меньше, тем реже хищники обращают на них внимание, переключаясь на новый вид жертв. Однако если страх действовал на животных-жертв так же, как на дрозофил, то он мог привести их к вымиранию даже при изобилии пищи и отсутствии реальных нападений хищников.