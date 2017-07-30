Серый кардинал и машина любви. Кто сделал из Распутина дьявола во плоти?

Ряд российских порнографических фильмов 1917 года закрепил в сознании масс образ Гришки Распутина — любовника царицы и немецкого шпиона, вертевшего страной по своему хотению. "Распутинщина" якобы и привела царизм к катастрофе 1917 года. Почему в этом нет ни слова правда и кто на самом деле сделал контрольный выстрел в голову тобольского крестьянина — в материале Лайфа.

Историю Григория Распутина принято рассказывать немного мелодраматично. Простой тобольский крестьянин-паломник к святым местам, в роли то ли юродивого, то ли "божиего мужичка" ставший популярным среди столичной аристократии. Вроде бы он влиял на царскую семью, во многом через подругу императрицы фрейлину Анну Вырубову. Согласно слухам и газетам той поры, она, как и многие другие придворные дамы, спала с ним. Татьяна Григорова-Рудыковская, свидетельница событий, утверждала, что видела как минимум коллективный петтинг между ним и оными дамами. Одна из них лизала распутинский сапог. В её же присутствии он сообщал: "Ты видишь? Кто рубашку-то вышивал? Сашка!" (государыня Александра Фёдоровна). Ни один порядочный мужчина никогда не выдал бы тайны женского чувства.

Пользуясь влиянием на императрицу, он якобы управлял назначением министров и даже освобождением из тюрьмы тех из них, что обвиняли в шпионаже. В 1920-е годы в СССР начал печататься "Дневник Вырубовой", в котором рассказывались не менее жёсткие истории. В них говорилось о его германофильских настроениях и о том, что он склонял царскую семью к миру с Германией.

На таком фоне возмущение происходящим охватывало все слои общества. Их недоверие к власти росло крайне быстро, что совершенно логично. В 2016 году в Южной Корее главу государства сместили за намного меньшее влияние на неё анонимного мужчины.

Связи с дамами высшего света

Но смущают детали. Первичных источников слухов — показаний от участников всех этих событий — всего три. Остальной вал "распутинской" литературы пересказывает только их и никого кроме них.

Главная свидетельница — Татьяна Григорова-Рудыковская. Но в её описании заигрываний "старца" с дамами высшего света тот имеет "чёрные густые волосы" и "первое, что привлекало внимание, — глаза — чёрные" и с гипнотической силой. Проблема в том, что все видевшие Распутина отмечают каштановый цвет волос и голубые глаза. То есть ключевые детали в образе этого человека она почему-то запомнила такими, какими их не запомнил никто другой. Никаких документальных или точных мемуарных свидетельств того, что она вообще когда-либо его видела вживую, не существует. Иными словами, это источник уровня известной статьи А. Латыниной о том, что челябинский метеорит — неудачное испытание "булавы".

Второй первоисточник историй о Распутине-дьяволе — "Дневник Вырубовой". Когда-то она считалась второй свидетельницей всех этих политико-сексуальных безобразий. По духу её дневник близок к рассказам Рудыковской о петтинге и сапоге. Увы, он вообще оказался подделкой. Сфабриковали его, по мнению современных историков, Алексей Толстой и историк Пётр Щеглов. Фальшивка максимально крепкая, в дореволюционной России историкам давали хорошее образование. Но её создатели не располагали всеми деталями биографии Распутина (известными сегодня по архивам). Поэтому там не стыкуются даты его пребывания в том или ином месте, имена действующих лиц и многое другое. Что и позволило легко и быстро выявить в нём подделку.

"Дневник" порождает вопрос — зачем его нужно было писать, привлекая таких квалифицированных исполнителей? Любой фейк подобной сложности очень трудоёмок. Из биографии А. Толстого известно, что бесплатно он не работал, а красивую жизнь любил. Кто именно оплачивал этот его потный вал вдохновения в данном случае, к сожалению, неизвестно. Хотя ответ на этот вопрос прояснил бы многое.

Третий тоже вроде бы первичный источник, что-то видевший своими глазами, — монархист А.И. Дубровин. Он вспоминает, как Распутин "ушел с Вырубовой. Выходит оттуда [из комнаты] грузная, вся красная…" Казалось бы, классика жанра, любой догадается, что она раскраснелась не от смущения. Но и тут не гладко. После февраля Временное правительство создало Чрезвычайную комиссию по расследованию всего этого распутства. "Временные" рассчитывали получить на обнародовании скабрезных историй политические дивиденды — но не срослось. При медосмотре комиссия обнаружила, что Анна Вырубова, главная "любовница старца", была девственницей. Другие светские дамы вообще ни разу не оставались с ним наедине.

Дефектная Russia's greatest love machine

Вообще в историях о любовных похождениях этого человека много нестыковок. Утверждается, что у него было множество любовниц из замужних дам. Под гипнотическим влиянием глаз переменного цвета они позволяли ему всё и даже больше. Но согласно отчётам полицейского досье Распутина (из Государственного архива Российской Федерации), никаких данных об этом нет, хотя в норме филёры запросто писали о таких вещах — для слежения за ними их к нему и приставили.

Зато они фиксируют, что он чрезвычайно часто снимал проституток на Невском — то есть третьесортных, в том месте иногда ещё и наркоманок. Более-менее приличные в Петербурге встречались в "танцевальных залах" (формально — танцзал с платным входом, реально — место для встречи с проститутками) и им подобных местах. Даже сегодня, когда большинство венерических заболеваний излечимо, Невский — это риск. В 1910-х — и вовсе русская рулетка. Неужели Григорию так не хватало острых ощущений? И вообще, откуда эти вкусы неизбалованного женским вниманием дальнобойщика у лица со "множеством любовниц"?

Из практики известно, что полноценный мужчина неотвратительной наружности не испытывает проблем с поиском женщин и не нуждается в проститутках. Если он вынужден прибегать к ним, то часто оказывается, что у него есть психологические или физические проблемы, делающие его непривлекательным для нормальных дам. Исключение — лица, не имеющие времени на личную жизнь вообще (впрочем, тоже своего рода дефект) или опасающиеся за свою репутацию в обществе. Опять же не самая типичная для нормального мужчины черта. Ни тот, ни другой недостаток у неработавшего и простонародно циничного Распутина не наблюдался.

Зато сама собой возникающая догадка о его небольшой привлекательности как партнёра находит массу подтверждений в источниках. Видевшие его женщины отмечают неопрятные длинные волосы и бороду, мывшиеся то ли только дождём, то ли только по большим праздникам. Чёрные ободки под ногтями, не лучшая кожа и иные впечатляющие мужские достоинства гармонично завершают образ. Может, именно поэтому его не пускали в императорский дворец (к больному наследнику) чаще, чем пару раз в месяц? В любом случае образ Казановы выходит немного дефектным.

Когда Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства задавала Вырубовой вопрос о том, не было ли у неё связи с Григорием, та выразила сомнение, что он вообще мог заинтересовать кого-то как мужчина. "Он был очень такой неаппетитный", — заключила женщина, в сорок с лишним лет остававшаяся девственницей. Такая характеристика — приговор. Если дамы постбальзаковского возраста предпочитают девственность близости с кем-то, то этому кому-то действительно прямая дорога на Невский. И с ролью рокового обольстителя он не справится.

Если в источниках нет прямых указаний на то, что Распутин спал со всем двором, для ясности нужны какие-то косвенные, но объективные параметры. У него было семь детей от жены, но ни одного не заявила ни одна его любовница, хотя в то время такие рассказы с материальными претензиями к якобы отцу были нормой. Тем более Распутин массово сорил деньгами во все стороны, что просто провоцировало подобный сценарий. Как может небесплодный человек с множеством любовниц избежать внебрачных детей — да ещё в эпоху до распространения презервативов и оральных контрацептивов? Пожалуй, только в том случае, если его внебрачный секс сводился к уличным проституткам.

Серый кардинал или вменяемый, но малоавторитетный друг семьи?

Давил ли Григорий на решения, принимаемые царём? Да, кое-какие записки с просьбами Николаю II через Вырубову и, возможно, Александру Фёдоровну он передавал, о чём есть записи и самого государя. Но достоверно известно очень мало случаев, когда он осмеливался что-то рекомендовать самодержцу. Один из них — совет избежать войны с Германией и Австрией в 1914 году. Правда, то же самое царю советовали и другие вменяемые люди, так что ничего особенного в позиции Распутина не было. Николай II раздражённо порвал телеграммы Григория.

Как верно отмечает британский историк Дуглас Смит, выпустивший в декабре 2016 года книгу о Распутине, послушай его тогда царь, катастрофа 1917 года не случилось бы. Однако, как и в других случаях, император мнение крестьянина проигнорировал. Точно зафиксированы лишь два раза, когда его записки с советами совпали с реальными решениями государя — при назначении министров внутренних дел Протопопова и Хвостова.

Но после ещё не значит вследствие. Любой из нас может проделать умственный эксперимент и попробовать несколько десятков раз дать "телепатический совет", скажем, Владимиру Путину. При достаточном числе попыток и рациональности "советов" он сделает именно так, как ему "рекомендуют". Стоит ли делать ли из этого вывод, что экспериментатор удалённо контролирует решения президента?

Подведём итоги. Все имеющиеся источники, говорящие о "влиянии Распутина" на царя или его супругу, показывают крайне низкое качество. Как констатирует Дуглас Смит, "слухи эти были абсолютно безосновательны и распространялись главным образом левой оппозицией". Если Григорий и назначал министров через постельные приключения с дамами высшего света, то ни о таких министрах, ни о таких дамах никаких нелегендарных сведений нигде нет.

Зато есть точные данные о заведомых подделках на эту тему, выполненных на приличном уровне. Кто-то вложил в них немалые деньги. Смысл их сводился к дискредитации царской семьи фейками о её личной жизни. Лучше всего о "влиянии" Распутина на императора говорит то, что его предположительным убийцам Николай II не дал даже символического тюремного заключения. Если царь считал его "святым гуру", как намекает фейковый "Дневник", то точно не отпустил бы убийц своего кумира.

Смерть Распутина: заговорщики, британская разведка или царская охранка?

Легенда о злодее Гришке требовала закономерного конца — убийства нового Кощея. И 30 декабря 1917 года оно состоялось. Правда, кто именно его совершил — непонятно. Многие годы единственной версией были писания князя Юсупова. Он составил их в эмиграции, отчаянно нуждаясь в деньгах и рассчитывая заработать на книге, в которой выставлял себя главным убийцей. По его воспоминаниям, Распутина в ходе беседы отравили цианистым калием в сладком пирожном, но он почему-то не умер. Потом выстрелили ему в сердце, после чего он почему-то побежал, и, наконец, застрелили ещё раз.

Как отмечали родственники и просто знавшие его люди, Григорий не переносил сладкого. Юсупов, описавший себя как одного из убийц, говорит, что рубашка жертвы была шита васильками, другой убийца (по Юсупову) — Пуришкевич — утверждает, что она была кремовой. Все сходятся, что в рубашке его и завернули в ткань, чтобы сбросить в реку. А вот в материалах следствия труп Распутина выловили из реки в голубой рубашке, шитой золотыми колосьями, да ещё и в шубе. Пулевых ранений на трупе, вопреки Юсупову, не два, а три. Третий, контрольный в лоб — от британского револьвера Webley калибра .455 (~12 миллиметров), крайне редкой для России вещи, которой у Юсупова не было.

Как мы видим, версия Юсупова настолько далека от объективных данных следствия, что поверить в неё невозможно. Поэтому появились новые. В 2004 году на BBC вышел фильм, в котором утверждалось, что убийцей Григория стал британский офицер Освальд Райнер, внезапно появляющийся в мемуарах Юсупова во время убийства. Якобы английская разведка заподозрила, что Распутин влиял на царя, клоня его в сторону сепаратного мира с Германией. Звучит, конечно, глупо (Николай ничего такого не планировал), однако для западной разведки анализировать российские дела с оглядкой на потолок — нормальная история. Это даже придаёт гипотезе достоверности. Райнер, по фильму, был вооружён штатным для его службы Webley, из которого и выпустил экзотическую пулю.

У версии "Англичанка гадит" есть два небольших недостатка. Во-первых, застрелить значимую персону в чужой стране из оружия, уникального для твоей, — глупость, за которую из разведки надо выгонять. Такую ликвидацию делают орудием со следами из категории "убили бог знает чем". Например, парой носков с вложенными в них свинцовым грузилами. Или ледорубом, как при убийстве Троцкого в Мексике Меркадером. Использовать Webley для агента британской разведки — всё равно что Меркадеру приехать в Мексику в папахе с красной звездой. Громко, сложно и очень глупо.

Во-вторых, в мемуарах Юсупова никакого Освальда Райнера нет, а работникам BBC можно посоветовать лучше проверять источники.

И ещё немного Туманного Альбиона. Историк Дуглас Смит, работавший в российских архивах при написании книги о Распутине, нашёл в них расписку о выдаче одному из сотрудников российской полиции, следивших за Григорием, револьвера Webley калибра .455. А вот это уже вполне разумный ход. Если вы хотите убить кого-то, сделав вид, что это вина коварных британцев, то уникальное для англичан оружие — ваш выбор.

Зачем охранке убивать политически бессильного друга царской семьи? Скорее всего, ответ на этот вопрос уже не узнать. О таких делах не оставляют документов. Но предположить причину несложно. Да, люди в гороховых пальто следили за "старцем" и знали, что с придворными дамами он общается только вербально. Но слышали они и о том, что выдуманные постельные подвиги Распутина — главный козырь антимонархической пропаганды. Санкцию начальства на его ликвидацию получить было вряд ли возможно. Но инициатива младших исполнителей часто заходит куда дальше, чем об этом догадываются их шефы.