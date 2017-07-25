В США строят свой суперколлайдер

Американские физики строят собственный экспериментальный полигон для поиска нейтрино.

Строительство сверхдорогого научного объекта Long-Baseline Neutrino началось в лаборатории Сэнфорд в Южной Дакоте. Американские физики планируют создать гигантский инструмент для изучения структуры и строения одной из самых плохо изученных частиц — нейтрино.

В это же время на расстоянии в 1300 километров, в лаборатории Ферми недалеко от Чикаго строится огромный ускоритель частиц, составляющий вторую часть огромной конструкции суперколлайдера.

Ускоритель частиц в Чикаго будет через специальную систему "выстреливать" нейтрино в сторону лаборатории в Сэнфорде, где полученные данные будут обрабатываться суперкомпьютерами и анализироваться учёными.

Проект Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) поражает в первую очередь размерами установки — по мнению экспертов, общая сложность конструкции и механизм исследования окажутся сложнее, чем в БАК — Большом адронном коллайдере.

На создание и запуск проекта, по мнению учёных, может потребоваться до десяти лет. Конечную сумму потраченных на создание суперколлайдера, занимающего огромную территорию, специалисты не уточняют.