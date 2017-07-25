Система безопасности в аэропортах США не помогает поймать террористов

Учёные пришли к выводу, что действия сотрудников транспортной безопасности не основываются на достижениях науки и техники.

Согласно итоговому отчёту Счётной палаты США, средства, выделяемые Администрации транспортной безопасности, тратятся неэффективно и никакого существенного результата в обеспечении безопасности на транспорте не дают.

В частности, эксперты и сотрудники ведущих научных учреждений, консультировавшие Счётную палату США отмечали, что эффективность системы распознавания лиц находится на уровне 10%, а в целом система контроля, включающая в себя программы и камеры для определения морфологических отличий и сопоставления с базами данных, в 98% случаев не может эффективно опознать опасного преступника.

Анализ GAO показал, что 175 из 178 источников получения информации о потенциальных террористах не позволяют своевременно выявить в пассажиропотоке одного человека. Отмечается также, что эффективность некоторых ключевых программ и проектов остаётся под вопросом. В частности, у Счётной палаты США есть сомнения относительно систем "фильтрации" по ключевым признакам: от биометрии до систем сканирования в аэропортах США.