Lockheed Martin построит прототип лунной базы

По запросу NASA начато строительство будущего жилого модуля лунной орбитальной станции.

Корпорация Lockheed Martin занимается постройкой прототипа лунного жилища. Предполагается, что если тестовый экземпляр окажется удачным, то NASA проспонсирует строительство реального модуля будущей лунной орбитальной станции, сообщает пресс-служба Lockheed Martin

Для успешного освоения дальнего космоса и отправки экспедиций на Марс специалисты предлагают создать орбитальную лунную базу. Именно оттуда, с орбиты Луны можно будет запускать все будущие космические экспедиции. Компания Lockheed Martin взялась строить один из жилых модулей будущей лунной орбитальной станции. За основу для создания был взят многоцелевой логистический модуль Donatello от программы Space Shuttle.

Для упрощения и ускорения процесса будет использована технология трёхмерной печати. Компания считает, что справится с созданием демонстратора технологий за 18 месяцев. Основная сложность в том, что к лунной станции предъявляются совсем другие требования нежели к модулям Международной космической станции. Например, у неё должна быть гораздо выше автономность и более серьёзные требования к безопасности. Ведь в случае нештатной ситуации, помощь будет лететь гораздо дольше.

Если всё пойдёт по плану NASA, то лунная орбитальная станция может быть запущена уже в следующем десятилетии.