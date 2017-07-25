Американский рельсотрон стал быстрее и мощнее (видео)

Создатели американского рельсотрона показали возможность сделать несколько выстрелов подряд. Однако в целом оружие ещё очень далеко от возможного применения.

Американский рельсотрон, создаваемый в рамках программы вооружения военно-морских сил, получил обновления, позволившие сделать это оружие гораздо более мощным и сильно ускорить перезарядку. По мнению разработчиков, уже в ближайшее время они смогут заставить его стрелять со скоростью десять выстрелов в минуту, сообщает Popular Mechanics.

Для Военно-морских сил США рельсовое оружие разрабатывается уже 12 лет, с 2005 года. За это время было выделено более 250 миллионов долларов, однако по-прежнему действует лишь один демонстратор энергии. Рельсотрон это электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Ампера.

Современный рельсотрон состоит из "ствола" длиной от нескольких до полутора десятка метров. Внутри него на удалении в один сантиметр друг от друга проложены два рельса. Между ними находится снаряд, помещённый в плавкий электропроводный поддон, через который ток может идти от первого рельса ко второму. Когда на рельсы подаётся постоянный ток высокого напряжения, вставка-поддон моментально ионизируется, её окружает облачко плазмы. Ток, текущий через плазму и рельсы, образует в межрельсовом пространстве сильнейшее магнитное поле. Оно взаимодействует с током, протекающим через плазму, и генерирует электромагнитную силу Лоренца, толкающую ускоряемое тело вдоль рельсов

Несмотря на простоту техники, к этому оружию остаётся по-прежнему очень много вопросов. Во-первых во всём американском флоте есть лишь один корабль, способный обеспечивать достаточное количество энергии для работы рельсотрона. Во-вторых, несмотря на обещания, рельсотроны по-прежнему не могут обеспечить достаточного количества выстрелов подряд. Ранее говорилось о возможном ресурсе в 1000 выстрелов, однако в настоящее время этот показатель кажется совсем недостижимым.