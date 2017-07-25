Роботы-пылесосы передают данные о квартирах владельцев

Эти данные могут быть использованы в построении трёхмерной модели дома, а затем могут попасть в руки злоумышленников.

Убраться и "настучать": домашние роботы передают "на сторону" персональные данные пользователей Фото: © Flickr/Kārlis Dambrāns

О намерениях продать собранные данные рассказал директор компании — производителя домашних роботов iRobot Колин Энгл, сообщает The Verge. Эксперты полагают, что масштабный сбор данных мог начаться с началом продаж робота Roomba 980, способного подключаться к домашнему Wi-Fi.

По некоторым данным, iRobot надеется заключить сделку по продаже этих карт с Google, Apple или Amazon в ближайшие пару лет, однако глава компании Колин Энгл отмечает, что такие данные не будут продаваться без согласия владельцев.

По данным экспертов, условия передачи данных о жилище прописаны в политике конфиденциальности. Фактически это означает, что домашние роботы, которые собирают шерсть и пыль по квартире, могут передавать персональные данные владельцев.

Пока эксперты спорят о правомерности "картографирования" квартир и домов, специалисты по информационной безопасности пытаются выяснить, какой именно массив данных роботы каждый день передают через домашний интернет, пока владельцы находятся на работе.