Из-за загрязнения атмосферы вырастут урожаи

Антропогенные выбросы углекислого газа привели к тому, что растения меньше раскрывают свои устьица и растут много быстрее обычного, потребляя то же количество воды.

Австралийские исследователи проанализировали, как изменялось потребление растениями углекислого газа и воды в 1982–2011 годах. Оказалось, что растения стали ежегодно поглощать на 17 процентов больше СО2, чем 35 лет назад. Однако их потребление воды при этом никак не изменилось. За счёт выбросов углекислого газа человеком они стали использовать имеющуюся воду эффективнее. Это уменьшает вероятность засух и повышает уровень урожаев по всему миру. Соответствующая статья опубликована в Nature.

Авторы работы использовали данные спутниковых снимков и ряда наземных наблюдений на разных континентах Земли, чтобы определить, как изменилась первичная биопродуктивность сухопутных растений в 1982–2011 годах. Биопродуктивность они определяют как поглощение ими главного строительного материала растений — углекислого газа. У них получилось, что она выросла на 17 процентов. Частично это произошло за счёт роста площади занятой растительностью (сокращения площади пустынь), частично — за счёт более интенсивного роста растений там, где они уже были. В обоих случаях причиной стал рост концентрации углекислого газа. В 1982 году его в атмосфере было лишь 340 частей на миллион, сегодня из-за выбросов электростанций — более 400 частей на миллион.

СО2 не только выступает главным строительным материалом растений (из него и воды они получают питательные вещества в ходе фотосинтеза), но и повышает эффективность использования ими воды. Наземные растения получают углекислый газ открывая устьица. Когда его содержание в атмосфере выросло, растения стали открывать устьица слабее или даже уменьшили их количество на единицу площади поверхности. Поэтому они стали терять меньше воды в процессе дыхания. Как показало исследование, потеря воды на испарение флорой за 1982–2011 годы практически не изменилась. Несмотря на это, рост общей продуктивности составил 17 процентов.

Исследователи отмечают, что особенно активно рост эффективности использования воды шёл в тропических лесах и лесах умеренного пояса (на иллюстрации). Последнее, как видно на карте, особенно затронуло Россию, Швецию, Финляндию и часть Канады. На севере этот процесс, полагают учёные, обусловлен главным образом активным ростом площади листьев в лесах.