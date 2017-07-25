"Твиттер" Трампа выдал его невротизм

Политик испытывает неврозы, связанные со скрытой неуверенностью в себе, утверждает новое исследование.

Исследователи из Австралии с помощью специального программного обеспечения проанализировали десятки тысяч твитов Дональда Трампа и пришли к выводу, что они говорят о его повышенной креативности и способности к эффективной конкуренции с окружающими. Правда, помимо этого они явно указывают на его склонность к неврозам и тем, что за такой склонностью стоит. Соответствующая статья опубликована в Small Business Economics.

Всего Д. Трамп с 2009 года сделал 35 000 твитов, частота которых со временем нарастала. В среднем он делает их примерно дюжину в сутки, что втрое больше, чем у Обамы, предыдущего президента США. Анализ коротких фраз в этих твитах показал, что Трамп — весьма креативная личность, склонная к нарушению правил, привычная к соревнованию с окружающими. Впрочем, эти факты были вполне очевидны и до исследования, поскольку карьера нынешнего президента США в бизнесе давно показала его умение бороться с конкурентами. В целом, такая картина типична для успешных предпринимателей-миллиардеров.

Менее ожидаемыми были другие результаты работы. Оказалось, что твиты Трампа показывают, что часть его агрессивности объясняется некоторой неуверенностью в себе, ведущей к невротизму. Это не совсем типичная черта для крупных бизнесменов, отмечают авторы работы. Невротизм характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой и низким самоуважением. Впрочем, он может и подстёгивать своего носителя к более решительным и энергичным действиям, напоминают учёные.