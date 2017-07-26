Вину за неудачный перехват баллистической ракеты свалили на матроса

Причиной неудачи испытания самой современной американской зенитной управляемой ракеты SM-3 Block IIA назвали ошибку управляющего персонала — матроса-оператора, который ввёл неверные данные.

Американское агентство противоракетной обороны в неудаче последнего тестового перехвата баллистической ракеты обвинило матроса. По словам агентства, причиной провала стал человеческий фактор: из-за неверно введённых данных ракета самоуничтожилась на пути к цели, сообщает Defense News.

Неудачные испытания ракеты SM-3 Block IIA и корабельной системы противовоздушной обороны Aegis были проведены 22 июня 2017 года. Это был четвёртый тестовый пуск разрабатываемой ракеты и второй раз, когда он производился с корабля. Ракета разрабатывается компанией Raytheon, это совместный проект США и Японии, предназначенный для противодействия растущим ракетным угрозам со стороны Северной Кореи и других стран.

В чём именно заключалась ошибка, в докладе не было озвучено, однако дополнительно подчёркивается, что это исключительно человеческий фактор и с ракетой нет никаких проблем. Соответственно, испытания будут продолжены уже в самое ближайшее время.

SM-3 Block IIА — это зенитная ракета семейства "Стандарт". Они могут быть размещены как на корабле, так и на суше. Данная версия противоракеты с новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и новой сенсорной аппаратурой отличается высокими возможностями по дискриминации ложных целей. Разработана с целью обеспечения возможностей флота по перехвату межконтинентальных баллистических ракет. Предполагалось, что ракета начнёт поставляться в войска в 2015 году, однако к настоящему времени испытания всё ещё ведутся и далеки от завершения.