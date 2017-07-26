NASA рассекретило видео с испытаниями летательных аппаратов

В продолжение принятого в 2013 году меморандума о необходимости расширения доступа к результатам научных исследований, финансируемых государством, NASA выложило в общий доступ уникальные видео испытаний различных летательных аппаратов.

В ознаменование семидесятилетия начала испытаний летательных аппаратов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассекретило архив с видео наиболее интересных испытаний. Теперь на YouTube можно увидеть уникальные кадры того, как развивались американская авиация и космонавтика.

Видео было снято в драйденском лётно-исследовательском центре. В новом архиве собрано 500 видеозаписей тестовых полётов с 1947 года. До сих пор большую часть видеороликов можно было найти только в коллекции фильмов Лётно-исследовательского центра имени Драйдена, который в 2014 году был переименован в Лётно-исследовательский центр имени Армстронга. Большая часть загруженных видеозаписей раньше не находилась в открытом доступе.

В числе записей есть видео посадки высотного бомбардировщика XB-70 Valkyrie, способного подниматься до высоты 23 тысячи метров и развивать скорость до 3200 километров в час. Есть и гораздо более поздние записи — например, среди видео можно найти тестовый полёт экспериментального гиперзвукового летательного аппарата NASA X-43 в 2004 году.

На видео попали и испытания летательного аппарата для отработки лунных посадок.