Учёные решили создать ДНК с нуля

С помощью искусственной ДНК специалисты планируют победить болезни и замедлить процесс старения.

Исследование, организованное учёными из Гарвардского университета, предполагает двухэтапное изучение концепции создания синтетической ДНК. На первом этапе специалисты изучат механизмы встраивания синтетических ДНК в живые организмы и возможные улучшения.

На втором этапе специалисты планируют "написать" ДНК практически с нуля, выявив возможные дефектные сегменты, отвечающие за процессы старения или наследственные болезни.

Изменения генома могут привести к тому, что живые организмы могут начать сопротивляться ранее неизлечимым вирусам и раковым клеткам, позволяя избавляться от болезней значительно быстрее.