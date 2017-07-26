Учёные нашли в океане светящихся акул

Обитает необычный вид акул в водах Тихого океана на глубине более трёхсот метров.

Необычный внешний вид акул долгое время вводил учёных в заблуждение: биологи ошибочно считали, что огромные рыбы не относятся к хищникам. Однако новые исследования пойманных в районе северо-западных Гавайских островов рыб указывают на принадлежность нового вида к акулам.

Исследователи из Университета Флориды отмечают, что вероятность встретить новые виды акул крайне мала: известно 450 видов акул, и новые подвиды открывают примерно раз в 30 лет.

Однако в отличие от обычных крупных хищников новый подвид обладает более компактными размерами — менее метра длиной и весом до трёх килограммов — и необычным внешним видом: ферменты тканей содержат вещество, "накапливающее" солнечный свет. Etmopterus lailae имеют странную форму головы и необычно большую и выпуклую морду, где расположены их ноздри и обонятельные органы. Эти существа живут на глубине более трёхсот метров почти без света.