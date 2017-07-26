Антипрививочники поставили США на грань эпидемии кори

Число новых заболеваний американских детей корью может вырасти втрое уже в ближайшие годы.

Учёные из США с помощью моделирования показали, что даже небольшое снижение числа вакцинированных детей вызовет трёхкратный рост заболеваемости корью. Как они отмечают, в связи с расширяющимся движением родителей-антипрививочников это крайне вероятный сценарий уже в ближайшем будущем. Соответствующая статья опубликована в JAMA Pediatrics.

В последние годы в США (и других странах, склонных к заимствованию американской массовой культуры) набирает силу движение антипрививочников. Они считают, что комбинированная детская вакцина от кори, краснухи и паротита может способствовать развитию аутизма. Хотя этот тезис в научной среде давно признан полностью сфальсифицированным, в силу слабого знакомства жителей США с публикациями в научных журналах число антипрививочников лишь растёт. Становится всё больше родителей, которые не дают сделать своим детям такую прививку. Ради этого они готовы идти на большие жертвы. Например, в Австралии родители полутора сотен тысяч детей отказались от всех детских пособий, которые там выплачивают только тем, кто разрешает прививки. В силу такой принципиальной позиции надеяться на какой-либо прогресс в этой области весьма сложно. Поэтому авторы описываемой работы решили готовиться к худшему и спрогнозировать, к каким последствиям приведёт эта новомодная тенденция.

Они построили модель распространения кори среди лиц 2–11 лет при уровне снижения вакцинации населения от 93 процентов (такой уровень в США сегодня) до 87 процентов (такой ожидается по опросам, учитывающим распространение антипрививочников). Оказалось, что такое снижение приведёт к увеличению числа ежегодных новых случаев кори с 48 до 150. Хотя это небольшая цифра, в ряде случаев (поздняя и неверная диагностика) это может привести к осложнениям и гибели ребёнка. Ежегодно в мире от кори гибнет 158 тысяч детей, из них более 99 процентов — в странах, где нет обязательной массовой вакцинации детей.

Исследователи сверили итоги своего моделирования с историческими данными о снижении числа заболевших корью в Великобритании после внедрения там прививок от кори. Модель показала данные, полностью совпадающие с историческими. В связи с этим они считают свои результаты достоверными, хотя, возможно, и несколько заниженными. Дело в том, что включение в статистику детей младше и старше 11 лет может заметно увеличить итоговые цифры заболеваний в год, констатируют авторы.

В связи с этим они предлагают сделать отказ родителей от вакцинирования их детей на основе личных убеждений незаконным. Правда, не вполне ясно, как это можно сделать на практике: в США законы такого рода нужно принимать на уровне штатов. Как правило, добиться единообразия в законодательстве сразу полусотни регионов не удаётся. Возможно, такие рекомендации удастся выполнить другим странам. Движения лиц с нетрадиционными взглядами на науку, медицину или сексуальную культуру — популярная часть современной массовой культуры, поэтому они интенсивно заимствуются у США другими частями мира. В большинстве из них законодательное регулирование прививания осуществляется заметно проще.