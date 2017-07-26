SpaceX с августа перейдёт на многоразовые космические корабли

Компания станет использовать только многоразовые корабли Dragon, что позволит ей снизить издержки на их изготовление и эксплуатацию.

Во вторник представители SpaceX и NASA подтвердили, что все новые запуски космического корабля Dragon, которые частная компания проводит к МКС, после августа 2017 года будут осуществляться не с новыми, а с уже построенными и летавшими к МКС кораблями этого типа. Решение связывают в том числе с тем, что SpaceX больше не будет делать грузовые версии таких кораблей, используя уже построенные. Имеющиеcя мощности переключат на производство пилотируемой версии Dragon, полёты которой начнутся в 2018 году. О происходящем сообщает Teslarati.

Dragon — это транспортный космический корабль, способный доставлять на МКС 3,3 тонны груза и возвращать с неё 2,5 тонны груза. На данный момент других кораблей, способных возвращать с МКС груз, не существует. SpaceX начала его разработку в 2004 году, в 2010 году он впервые слетал в космос, а с 2012 года осуществляет транспортные миссии на МКС. Корабль был разработан в рамках первичного заказа NASA на 12 грузовых миссий для снабжения американского сегмента международной станции. CRS-12, который SpaceX осуществит в августе этого года,— последний из первой серии законтрактованных полётов. Ранее NASA специально оговаривало, что каждый полёт к МКС будет идти на новом грузовом Dragon. Однако после окончания действия контракта частная компания больше не планирует выпускать такие корабли.

Причина этого в том, что у SpaceX после каждого полёта оставался уже летавший корабль, и сейчас она вынуждена держать их на складах. Кроме того, компания переходит к следующему этапу — доставке на МКС американских астронавтов, которые до сих пор летали туда на российских кораблях. Пилотируемая версия Dragon заметно отличается — у неё есть собственные средства стыковки и другие технические особенности. Компания не планирует одновременно производить и грузовую, и пассажирскую версии корабля, поэтому переход к повторному использованию уже летавших грузовиков выглядит логичным. Общее число грузовых миссий к МКС, на которые у SpaceX есть контракты, на данный момент равно девяти.

Попытки создать многоразовый корабль, повторно используемый после приводнения в океан, ведут и другие игроки космического рынка. Российская "Федерация" по проекту сможет быть использована для полёта в космос не менее десятка раз. На данный момент неясно, когда начнутся её полёты. Однако в любом случае это произойдёт не ранее начала 2020-х годов. Похожие разработки ведёт и NASA, однако его многоразовый Orion обещают ввести в строй ненамного раньше "Федерации".