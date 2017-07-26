Предки людей стали теплокровными более 250 миллионов лет назад

Цинодонты, от которых произошли все млекопитающие, включая человека, были теплокровными уже в пермском периоде.

Международная группа учёных провела изотопный анализ останков 90 видов ископаемых животных, живших 252–270 миллионов лет тому назад. Оказалось, что у восьми видов этих существ соотношение кислорода-16 и кислорода-18 указывает на то, что они были теплокровными. Изотопы кислорода накапливаются у холоднокровных и теплокровных по-разному из-за неодинаковой скорости их обмена веществ. Часть из этих видов — предки современных млекопитающих и, таким образом, человека. Открытие указывает на появление теплокровных существ задолго до динозавров, часть которых, как выяснилось в последние годы, также были теплокровными. Соответствующая статья опубликована в рецензируемом научном журнале eLife.

Судя по останкам 90 ископаемых видов конца пермского периода, 63 относились к терапсидам — группе синапсид, по строению близких к млекопитающим. Всего среди изученных терапсид были представители 22 видов, найденных в Китае и Африке. Соотношение кислорода-16 и кислорода-18 у восьми из этих видов заметно отличалось от соотношения изотопов кислорода у остальных существ, найденных в тех же местах. Это соотношение оказалось близким к тому, что имели современные теплокровные. Авторы отмечают, что это говорит о таком же метаболизме древних животных этих видов.

Все восемь видов принадлежали либо к цинодонтам, либо к дицинодонтам. Эти животные, как стало известно в последние десятилетия, имели гладкие кожные покровы (а не чешую, как у рептилий), вибриссы (усы типа кошачьих) и, возможно, шерсть. После Великого пермского вымирания почти все цинодонты и дицинодонты вымерли. Немногочисленные уцелевшие виды испытали большое давление со стороны расцветших в триасе динозавров и вскоре тоже исчезли из палеонтологической летописи. Однако цинодонты перед этим успели стать предками ранних млекопитающих, в эпоху динозавров ведших ночной и норный образ жизни и таким образом избежавших прямой конкуренции с ними.

До конца XX века считалось, что теплокровность появилась лишь у млекопитающих и только потом у птиц, причём довольно поздно — не ранее чем 200 миллионов лет назад. Сомнения в этом стали появляться после открытия перьев у множества видов динозавров. Перья (то есть теплоизоляция) могут быть нужны только теплокровным существам. Помимо этого, ряд находок указал, что птицы морфологически неотличимы от ряда видов динозавров-манирапторов (только меньше их). Изотопный анализ также указал на теплокровность многих динозавров.

Новая работа показывает, что теплокровность возникла задолго и до млекопитающих, и до динозавров (птиц) — более четверти миллиарда лет назад. Причём не только от цинодонтов, от которых происходят млекопитающие, но и от дицинодонтов, вымерших без прямых "наследников". Это значит, что данная черта независимо появлялась у самых разных групп живых существ и не является уникальной для современных птиц и млекопитающих. При этом наличие теплокровности не спасало многие группы от вымирания — если динозавры оставили после себя птиц, то дицинодонты исчезли полностью.

О событиях Великого пермского вымирания можно прочитать в материале Лайфа:

Самое массовое вымирание на Земле: конец загадки?