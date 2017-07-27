Стволовые клетки отвечают за процесс старения организма

Стволовые клетки напрямую влияют на скорость старения человеческого организма и последствия этого процесса.

Учёные из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна обнаружили, что стволовые клетки в гипоталамусе мозга определяют, как быстро происходит старение организма. Эксперимент, поставленный на мышах, может привести к разработке стратегии защиты от связанных с возрастом заболеваний и продлению продолжительности жизни, сообщает Nature.

Поддержание количества гипоталамических стволовых клеток в организмах мышей стало ключом к исследованию процесса старения грызунов. Разделённые на две группы мыши демонстрировали совершенно разные результаты. Первые, с пониженным уровнем гипоталамических стволовых клеток, в силу возраста заметно теряли в реакции и активности, в то время как вторые, количество гипоталамических стволовых клеток у которых поддерживалось на "подростковом" уровне, продолжали показывать прежние результаты в ответных реакциях на раздражители.

Поддержание определённого уровня и состава стволовых клеток может существенным образом сказаться и на людях — например, средняя продолжительность жизни при соответствующем вмешательстве и специальных "инъекциях" стволовых клеток может значительно превысить 100 лет.