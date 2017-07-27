Каждый пятый россиянин склонен к болезни Альцгеймера

Учёные выяснили, что у 20% россиян есть высокая генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Научные сотрудники медико-генетического центра Genotek проанализировали результаты 2500 ДНК-тестов и выявили, что 20% россиян имеют в своём геноме рисковый вариант гена APOE, связанный с наследственной предрасположенностью к болезни Альцгеймера.

Согласно полученной статистике, 20% россиян имеют генотипы е3/е4 и e2/e4 гена APOE, повышающие вероятность развития болезни в 5 раз, а у 3% россиян был выявлен генотип е4/е4, повышающий эту вероятность в 12 раз. У 75% россиян был выявлен нейтральный генотип e3/e3, не ассоциированный с повышенным или пониженным риском развития болезни Альцгеймера, — это означает, что его обладатели имеют среднестатистическую вероятность развития болезни Альцгеймера: ей страдает каждый десятый после 65 лет. Только у 2% россиян был обнаружен генотип e2/e2, ассоциированный с понижением риска развития болезни Альцгеймера.

Для исследования были использованы результаты ДНК-тестов мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Анализ гена APOE входит в ДНК-тест "Здоровье и долголетие", который может пройти в Genotek каждый желающий, чтобы выяснить собственную генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера и другим заболеваниям.

По статистике, смерть наступает в среднем через 7–8 лет после первых проявлений болезни. И только 3% больных удаётся прожить 15 и более лет. 50–75% родственников пациентов, ухаживающих за ними, приобретают разнообразные психические расстройства (наиболее часто — депрессию). Среди других видов приобретённого слабоумия болезнь Альцгеймера занимает первое место. В США смертность от болезни Альцгеймера за 15 лет выросла почти на 10%, как говорится в отчёте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Среди самых распространённых причин смерти в США болезнь Альцгеймера занимает шестое место, послужив причиной 3,6% летальных исходов в 2014 году. В России официально подсчитанное количество пациентов с болезнью Альцгеймера составляет 1,8 млн, однако далеко не все обращаются за диагностикой и помощью.

Учёные рассчитывают, что через 20–30 лет смогут создать лекарства, способные продлить активную жизнь пациента более чем на 20 лет. По данным специалистов центра Cleveland Clinic, на разработку лекарств от болезни Альцгеймера направляется ежегодно $600 млн Ученый-генетик, директор Genotek Валерий Ильинский

Эксперты Genotek рассказали также о других особенностях и повышенных рисках болезни Альцгеймера. По словам экспертов, женщины в два раза чаще страдают болезнью Альцгеймера, что связано с изменениями в организме при наступлении менопаузы: половые гормоны женщин имеют профилактический эффект, поэтому, когда их концентрация в крови падает, вероятность заболевания возрастает. Правильно подобранная гормональная терапия существенно снижает риск. Знание генетической предрасположенности поможет родным заметить деменцию на ранней стадии и обеспечить родственнику своевременную медикаментозную терапию — эти меры способствуют сохранению ясного сознания и самостоятельности ещё на 15–20 лет. Для лечения болезни Альцгеймера применяют несколько препаратов: донепезил, галантамин, ривастигмин и мемантин. Если у человека выявлена высокая генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера, проведение самодиагностики на наличие признаков необходимо начинать с 40 лет.