Телескопы зафиксировали взрыв огромной звезды

Огромный космический взрыв был зафиксирован ещё в июне 2016 года, однако полная расшифровка данных закончилась лишь сейчас.

Колоссальный по масштабам взрыв был зафиксирован с помощью мультиспектрального телескопа RATIR Элеонорой Троей из Университета штата Мэриленд и Натаниэль Батлер из Аризонского университета.

Интенсивность взрыва говорит об огромном количестве выделенной энергии: всего за 40 секунд сверхмассивная звезда разлетелась на атомы, высвободив такое же количество энергии, сколько Солнце выделило за весь жизненный цикл.

Подобного гамма-излучения учёные не фиксировали за всю историю наблюдений распада космических объектов. Несмотря на то что всплески гамма-излучения наблюдаются учёными регулярно, на главный вопрос о природе и причинах таких взрывов научное сообщество не может ответить до сих пор.