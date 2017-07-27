Google и Fusion приблизились к освоению термоядерного синтеза

Термоядерный синтез способен дать человечеству неограниченный запас чистой энергии.

Компания Google и специалисты по ядерному синтезу Tri Alpha Energy, которые управляют проектами термоядерных реакторов в Калифорнии, сделали ещё один важный шаг в освоении технологии. Благодаря машинному обучению специалисты разработали новый процесс фильтрации огромных объёмов данных, которые подробно описывают поведение плазмы в термоядерных реакторах.

Опубликованное в Scientific Reports исследование позволяет утверждать, что эксперименты по освоению технологии привели к сокращению потерь энергии на 50%. Новый подход был протестирован в реакторах Tri Alpha, использующих так называемую конфигурацию с обратной полярностью.

Интенсивность исследований в области УТС позволяет предположить, что в ближайшие несколько лет учёные будут пытаться создать действующий прототип суперреактора для коммерческого использования. В теории технология термоядерного синтеза сможет удешевить электроэнергию примерно в 10–15 раз.