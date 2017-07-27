Учёные создали умный крем для загара

Состав может не только защищать кожу, но и подстраиваться к условиям окружающей среды.

Учёные из Бингемтонского университета доказали, что крем на основе ДНК способен увеличивать количество поглощённого ультрафиолета при повторном нанесении. Основу крема составляет смешанный состав натриевой соли ДНК из спермы лососёвых, который добавили в деионизированную воду.

Анализ с помощью электронного микроскопа показал, что высушенный материал образует сложную кристаллическую структуру с высоким уровнем сопротивления ультрафиолету. Помимо прочего, экзотический состав позволяет увлажнить кожу и предотвратить её пересушивание.