50 оттенков синего: японские генетики вывели голубые и синие хризантемы

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50 оттенков синего: японские генетики вывели голубые и синие хризантемы

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Фото: © Naonobu Noda, NARO

Над созданием генно-модифицированных хризантем японские генетики бились с начала 2000-х.

Для уникального, насыщенного пурпурно-синего цвета японские генетики под руководством Наонобу Ноды использовали ген антоциана из синего колокольчика, который был перенесён в красные хризантемы.

Другой ген пришлось взять у другого растения с синими цветками — клитории. Генно-модифицированные хризантемы выдали несколько полноценных тонов — от бледно-голубого до густо-синего. Теперь задачей учёных станет генетическая доработка уникального сорта и выявление дефектных участков в генах с целью повышения устойчивости хризантем к внешнему воздействию.

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