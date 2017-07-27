50 оттенков синего: японские генетики вывели голубые и синие хризантемы

Над созданием генно-модифицированных хризантем японские генетики бились с начала 2000-х.

Для уникального, насыщенного пурпурно-синего цвета японские генетики под руководством Наонобу Ноды использовали ген антоциана из синего колокольчика, который был перенесён в красные хризантемы.

Другой ген пришлось взять у другого растения с синими цветками — клитории. Генно-модифицированные хризантемы выдали несколько полноценных тонов — от бледно-голубого до густо-синего. Теперь задачей учёных станет генетическая доработка уникального сорта и выявление дефектных участков в генах с целью повышения устойчивости хризантем к внешнему воздействию.