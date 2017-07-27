Половину вещества нашей Галактики надуло ветром

Галактический ветер от взрывов звёзд в других галактиках принёс в Млечный Путь примерно 50 процентов от всех имеющихся здесь атомов.

Астрономы из Северо-Западного университета (США) обнаружили, что так называемые галактические ветра отвечают примерно за половину атомов, имеющихся сейчас в Млечном Пути. Соответствующая статья опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи использовали модель проекта FIRE (Feedback In Realistic Environments), запускаемую на суперкомпьютерах в силу большого числа обсчитываемых ею параметров, чтобы выяснить, как именно перемещается газ от сверхновых после их взрывов. Оказалось, что после каждого такого события газы, расходящиеся во все стороны от вспышки сверхновой, набирают скорость выше четвёртой космической (сотни километров в секунду). Все объекты, движущиеся быстрее четвёртой космической, вылетают за пределы своей галактики, поскольку её гравитация уже не может их остановить (также как земная гравитация не может удержать объекты быстрее второй космической).

Это значит, что основная часть массы каждой сверхновой совершает межгалактическое путешествие — газ, покинув свою галактику, двигается во все стороны от неё, пока не наткнётся на другую, где его притягивает к себе гравитация местных объектов. Как правило, это занимает от 100 до 350 миллионов лет. По расчётам, не менее 50 процентов всего вещества типичной галактики современной эпохи принесено в неё взрывами сверхновых из других галактик.