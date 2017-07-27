В Австралии построят первый "Суперэлектрохайвей"

Длина трассы, оснащённой мощными специализированными зарядками для электромобилей, превысит 1600 километров.

Власти австралийского штата Квинсленд объявили о том, что до конца 2017 года построят с нуля сеть электрозаправок высокой мощности на "тысячемильной" (более 1600 километров в длину) трассе от Кейрнса (север Квинсленда) до Брисбена (его юг). Всего "Электросуперхайвей", как называют теперь систему новых электрозаправок у существующих дорог, соединит 18 городов и будет построен менее чем за шесть месяцев. О событии пишет Electrek.

Зарядки вдоль трассы будут иметь мощность второго и третьего сертификационного уровня SAE. Второй уровень означат, что зарядка имеет мощность от 19,2 киловатта (при переменном токе и 80 амперах) до 90 киловатт (при постоянном токе и его силе до 200 ампер). Она позволяет зарядить электромобиль уровня Tesla Model S за период от 50 минут до 3,5 часа. Зарядка третьего уровня имеет силу тока до 400 ампер и мощность до 240 киловатт. Она может зарядить батарею Model S за 20–30 минут.

Площадь Квинсленда — 1,73 миллиона километров, примерно 3,5 Франции, или почти четыре Южных федеральных округа России. При этом население там невелико, вчетверо меньше, чем в ЮФО. Его плотность в два с лишним раза меньше, чем, например, в Мурманской области. Из-за этого внедрение электромобилей здесь заметно сдерживалось. Пользователи могли заряжать их только от обычных розеток на заправках или в отелях, и те и другие в силу малой населённости там довольно редки. При этом полный заряд батареи пополнялся несколько часов. С новой сетью электрозаправок это будет занимать намного меньше времени. Местные власти ожидают резкого роста числа электромобилей уже в ближайшие месяцы.