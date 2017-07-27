Средневековый метод лечения бесплодия назвали весьма эффективным

Известный с XV века способ искусственного введения спермы во влагалище женщины оказался не хуже ЭКО, но при этом дешевле.

Искусственная инсеминация женщин, согласно новому исследованию новозеландских учёных, оказалась примерно такой же эффективной, как ЭКО. Их коллеги из других стран отмечают, что эта методика, известная со Средних веков, намного дешевле ЭКО и не требует хирургических манипуляций. Для пар с необъяснимым бесплодием её использование может поднять вероятность зачатия с 9 до 31 процента. Соответствующий доклад был представлен на съезде Европейского общества человеческого воспроизведения и эмбриологии, проходящем в Швейцарии. О событии пишет New Scientist.

Новозеландские исследователи провели эксперимент с 201 парой с так называемым необъяснимым бесплодием. Половина из них на протяжении трёх месяцев пыталась зачать естественным путём, а другая половина делала то же самое, но с помощью трёх попыток внутриматочной инсеминации. Так называют введение трубкой очищенной спермы мужа (или донора) женщине из бесплодной пары. У первой группы получилось зачать в 9 процентах случаев, у второй — в 31 проценте случаев. Правда, учёные не уточняют, запрещали ли они супругам за это время осуществлять обычные половые акты, что, в теории, могло несколько исказить статистику успешности второго метода.

Авторы подчёркивают, что внутриматочная инсеминация дала примерно ту же вероятность забеременеть, что и однократная попытка ЭКО. Однако такая попытка в развитых странах вчетверо дороже трёх попыток инсеминации. Кроме того, ЭКО требует хирургических манипуляций для получения яйцеклеток, то есть это более инвазивный и потенциально рискованный метод. Кроме того, на него часто имеется солидная очередь, что увеличивает время ожидания для пациентов.

Среди других врачей, присутствовавших на конференции, доклад вызвал широкую поддержку. Ряд из низ отметил, что в развитых странах почти перестали опираться на инсеминацию, полагая её устаревшим методом и предпочитая рекомендовать ЭКО. Однако на практике это не всегда необходимо, и лечение сразу с помощью ЭКО напоминает "использование кувалды для колки орехов".