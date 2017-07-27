Открыта первая луна за пределами Солнечной системы

Спутник Кеплер-1625b I удалось открыть из-за его необычайно больших размеров: он вчетверо больше Земли.

Длившиеся десятилетиями поиски планетарного спутника за пределами Солнечной системы наконец принесли результаты. В системе Кеплер-1625 у гигантской планеты размером с Юпитер найдена первая известная экзолуна. Она резко отличается от всех спутников Солнечной системы и от любых прогнозов астрономов. По размерам объект близок к Нептуну, что и позволило его обнаружить. С соответствующей работой можно ознакомиться на сервере препринтов Корнеллского университета.

Астрономы длительное время искали спутники в экзопланетных системах. Их обнаружение прояснило бы, насколько типично существование спутников у планет вообще. Кроме того, многие исследователи полагают, что такие экзолуны могут быть благоприятнее для жизни, чем собственно планеты. Однако до сих пор сделать это не удавалось. Спутники меньше своих планет, а небольшие экзопланеты до сих пор всё ещё очень трудно заметить в телескоп.

Международная группа исследователей проанализировала данные космического телескопа "Кеплер" по системе Кеплер-1625, находящейся почти в 4000 световых лет от нас. Выяснилось, что при прохождении открытой там планеты Кеплер-1625b между своей звездой и земным наблюдателем яркость звезды снижается необычным образом — именно так, как если бы её заслоняла не просто планета, проходящая "по диску" светила, а планета, вокруг которой вращается крупный спутник. Согласно проведённым расчётам, вероятность существования этого спутника примерно 16 000 к одному, или четыре сигмы.

Как отмечают авторы открытия, в октябре этого года они планируют дополнительные наблюдения за этой системой. В их ходе они планируют окончательно подтвердить существование спутника Кеплер-1625b I с помощью второго космического телескопа "Хаббл", а также прояснить его параметры. Дело в том, что, по имеющимся сейчас оценкам, эта экзолуна крайне необычна. По размерам она примерно с Нептун, то есть радикально больше любого спутника Солнечной системы и вчетверо больше Земли. Ранее астрономы уже предполагали, что спутники в других системах могут быть размером с Марс или Землю. Но то, что они могут быть намного крупнее Земли, никто до сих пор не предполагал.