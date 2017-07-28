Надувной модуль МКС успешно отработал первый год

Надувной модуль BEAM, развёрнутый в американском сегменте Международной космической станции, успешно проработал первый год.

Надувной модуль BEAM, развёрнутый на Международной космической станции в прошлом году, успешно проработал первый год. За это время его кевларовая обшивка не пострадала от микрометеоритов, время от времени попадающихся на пути МКС. В 2018 году BEAM отстыкуют от МКС, и он сгорит, войдя в плотные слои земной атмосферы.

За весь год тестирования экипаж посещал новую комнату всего несколько раз. Большую часть времени она стоит закрытая и тестируется так из соображений безопасности. Bigelow Expandable Activity Module является частью экспериментальной программы по созданию недорогих наполняемых газовой смесью космических конструкций. При жилом объёме порядка 16 кубических метров он весит всего 1,4 тонны. Создателем модуля является частная компания Bigelow Aerospace.

Подобные конструкции считаются ближайшим будущим мировой космонавтики. Благодаря тому что на орбиту доставляется только полезный объём, а комната принимает форму уже после того, как в неё подают газ, такие надувные модули будут широко использоваться при создании лунной орбитальной станции и последующих орбитальных станций на орбите Земли.

Модуль сохраняет форму даже после того, как давление снижают до "нормального". Специальная кевларовая оболочка "запоминает" форму. В прошлый раз на установку модуля космонавты затратили почти два дня, однако в будущем ожидается значительное ускорение этого процесса.