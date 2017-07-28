Сбой на сайте Tesla выдал искажение реальных возможностей Model 3

Компания сознательно недоговаривала, занижая истинную дальность хода электромобиля на одной зарядке.

На сайте Tesla на короткое время появились, а потом были убраны преждевременно выложенные реальные цифры энергопотребления новой машины компании — Model 3. Презентация, на которой эти цифры будут широко обнародованы, состоится только в пятницу вечером по калифорнийскому времени (утром субботы по Москве). Судя по утечке, энергоэффективность электромобиля оказалась заметно лучше, чем ожидалось, а его реальная дальность — намного выше, чем раньше объявляла компания. Возможно, цифру скрывали до последнего момента, чтобы уменьшить огромную очередь на Model 3, в которой сейчас стоит уже полмиллиона потребителей. О событии пишет Electrek.

Согласно приведённому на иллюстрацию участку первичного кода на сайте Tesla, новейшая Model 3 тратит лишь 237 ватт-часов на милю пробега (147 ватт-часов на километр пробега). Более старая модель компании, Model S, тратила 213 ватт-часов на километр пробега в повседневном (неэкономичном) режиме, то есть в 1,45 раза больше.

Ёмкость аккумулятора Model 3 по техническим причинам ожидается не менее 50 киловатт-часов, а наиболее вероятной считается цифра в 55–60 киловатт-часов. Если бы батарея была меньше, то авто не могло бы эффективно тормозить электродвигателем, забирая в момент торможения энергию вращения колёс в набортный накопитель. При такой ёмкости батареи и расходе 147 ватт-часов на километр пробега её минимальная дальность будет в районе 345 километров на одной зарядке. Если ёмкость равна 60 киловатт-часам, то пробег на одной зарядке будет заметно выше 400 километров.

Однако ранее стало известно, что на самом деле компания уже испытывает и готовит к производству вторую модификацию Model 3, с батареей на 75 киловатт-часов. Её дальность, в свете новых данных, не может быть ниже 500 километров. Это очень близко к Model S, с намного более ёмкой батареей, но при меньшем расходе. Следует отметить, что сама Tesla до сих пор называла как возможную дальность лишь "не менее 215 миль" (345 километров). После новой утечки эти цифры выглядят сознательно заниженными.

Ранее Илон Маск упоминал о некоем сюрпризе во время вручения первых 30 Model 3 28 июля 2017 года, после которого объём предзаказов машины сильно возрастёт. Однако детали этого "сюрприза" до сих пор были неясны. Как теперь ясно, им могут быть цифры расхода энергии новым электромобилем и, соответственно, его реальная дальность. Одной из причин такой скрытности может быть желание Tesla сократить длину очереди из желающих получить новую машину. На сегодня число оплаченных предзаказов оценивается в полмиллиона, в то время как компания может произвести такое количество машин только к 2019 году.