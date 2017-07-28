Хуситам удалось сбить тяжёлый беспилотник американской постройки

Йеменские хуситы смогли сбить MQ-9 Reaper, что до сих пор, предположительно, удавалось только ИГИЛ.

Йеменские хуситы, на территории своей страны ведущие войну с интервентами из Саудовской Аравии и их союзниками, сбили тяжёлый дальний беспилотник MQ-9 Reaper. Инцидент произошёл близ южносаудовского города Наджран, центра одноимённого административного округа на границе с северной частью Йемена. Цена одного такого аппарата — примерно 17 миллионов долларов, без учёта затрат на НИОКР. О событии пишет Al-Masdar Al-'Arabi.

Хуситы не сообщают, при помощи каких средств сбили MQ-9 Reaper, хотя в самом факте потери дрона американскими вооружёнными силами или их союзниками нет никаких сомнений. На множестве фото различимы типичные для этого аппарата компоненты. Обычно этот тяжёлый дальний беспилотник применяют со значительных высот, что не даёт сбить его недостаточно современными средствами ПВО. Тем не менее группировке ИГИЛ* в Ираке уже дважды удавалось подобное, опять-таки не вполне ясно с помощью каких средств. Данный конкретный беспилотник мог принадлежать как США, так и Саудовской Аравии.

Не исключена и потеря БЛА по причине его поломки. Это один из наиболее активно используемых в мире ударных беспилотников — его общий налёт составил уже миллионы часов. Десятки таких машин были потеряны в авариях. Например в 2015 году так потеряли 20 машин. Тем не менее вероятность того, что авария случилась именно близ хуситских позиций, довольно мала. Возможен и вариант, когда оператор вёл аппарат на малой высоте, чтобы лучше обнаружить цель. На фото обломков аппарата видно, что он нёс вооружение для удара по наземным целям. В случае снижения БЛА довольно уязвим для огня ДШК и лёгкого стрелкового оружия, а также 23-мм пушек советского производства, в значительных количествах имеющихся у хуситов.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда